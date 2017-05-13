Юрий Семин: Может быть, Лоськов захочет и дальше играть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после уверенной победы над «Оренбургом» в матче 28-го тура РФПЛ высказал мнение об игре 43-летнего Дмитрия Лоськова.



«Очень хорошо, что Лоськов закончил карьеру в столь торжественной атмосфере. Победил. Но не знаю, может быть, он решит еще дальше играть, посмотрим. Самое важное сегодня – победа, она была нужна нам, мы должны набирать очки, чемпионат не закончился», - сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».



Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник гостей Дмитрий Андреев.



Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.