Юрий Семин: Может быть, Лоськов захочет и дальше играть
Главный тренер «Локомотива»
Юрий Семин после уверенной победы над «Оренбургом» в матче 28-го тура РФПЛ
высказал мнение об игре 43-летнего Дмитрия Лоськова.
«Очень хорошо,
что Лоськов закончил карьеру в столь торжественной атмосфере. Победил. Но не
знаю, может быть, он решит еще дальше играть, посмотрим. Самое важное сегодня –
победа, она была нужна нам, мы должны набирать очки, чемпионат не закончился»,
- сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».
Встреча,
прошедшая в субботу в Москве на стадионе «Локомотив», завершилась крупной победой
хозяев со счетом 4:0. В их составе дублем отметился бразилец Ари, а один гол
забил португалец Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в свои ворота послал защитник
гостей Дмитрий Андреев.
Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция