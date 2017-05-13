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«Шахтер» разгромил «Черноморец»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шахтер» в Одессе обыграл «Черноморц» (3:0) в 29-м туре чемпионата Украины.

У победителей отличился Густаво Бланко Лещук (37-я и 89-я минуты), третий мяч в свои ворота забил игрок одесской команды Ризван Аблитаров (29-я).

«Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, набрал 78 очков. У «Черноморца» 37 баллов и шестое место.

Матч

Черноморец - Шахтер - 0:3 (0:2)

Голы

Аблитаров 29 (0:1 - автогол). Густаво 37 (0:2). Густаво 89 (0:3).

Состав

Черноморец: Безрук, Аблитаров, Каплиенко, Азацкий, Люлька, Мусолитин (Сильвио, 60), Третьяков, Андриевский, Ковалец (Машнин, 78), Хобленко (Барилко, 75), Коркишко

Шахтер: Шевченко, Кривцов, Азеведо, Кучер (Ордец, 65), Бутко, Коваленко (Малышев, 64), Патрик, Танковский, Зубков, Густаво, Дентиньо (Кобин, 79)

Предупреждения:

нет - Кобин, 80

Судья:

Николай Кривоносов (Украина)

Место и дата

13 мая 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция

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