Франц Райндл: Не понимаем, что происходит со льдом «Ланксесс Арены»

Президент Федерации хоккея Германии, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндл прокомментировал ситуацию со льдом на «Ланксесс Арене» в Кельне.

Сейчас у меня ответ один: мы ничего не знаем. Единственное, это происходит именно на играх сборной Словакии. Мы пытаемся проверить, что происходит, но сейчас мне больше нечего сказать. Мы делаем все возможное, но пока ни один человек не сможет вам сказать, что происходит

Мы точно понимаем, что проблема не в заливочных машинах. У нас новые «Замбони», очень умные машины. Если вода будет с какой-то примесью, то она сразу окрасится в розовый цвет. В таком случае все это увидят. Этот момент мы исключили в самом начале, - приводит слова Райндла «Р-Спорт».

Напомним, что второй период матча между сборными России и Словакии начался на 10 минут позже из-за плохого качества льда на площадке.