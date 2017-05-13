Юрий Семин: Рад, что «Локомотив» правильно проводил Лоськова. Ну и меня поздравил!

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Оренбургом» (4:0).

- Очень хорошо, что мы победой поздравили Лоськова. Очен хорошо, что после дня рождения меня поздравили. Ну и, на мой взгляд, ребята играли очень неплохо. Было много хороших моментов, все удавалось. Играли в удовольствие.

С чем связана стартовая агрессия «Оренбурга»? Мы вообще плохо начинаем матчи, у нас активности не хватает или, может быть, что-то не так делаем в разминке. Надо подумать. Не помню, когда мы результативно начинали встречу.

- Почему Лоськов сыграл так мало?

- Лоськов мог и побольше сыграть. Наверное, Миранчук принесет больше пользы, чем сегодняшний Лоськов. Он был патриотом команды многие годы, он все время был с нами. Упустили момент правильных проводов, но сейчас мы восполнили.

Не успел прочесть, что написали на баннерах болельщики. Их было 70 штук? Ну я потом пересмотрю матч и дома фотографии баннеров повешу, все поздравления прочитаю. Я наших болельщиков люблю, и я, думаю, вместе у нас все получается.