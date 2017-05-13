«Динамо» уступило «Олимпику» в УПЛ
Киевское «Динамо» дома уступило донецкому «Олимпику» (1:2) в 29-м туре чемпионата Украины.
У хозяев поля отличился Никита Бурда (90-я минута), у гостей - Михаил Сергийчук (8-я) и Антон Поступаленко (63-я).
Бело-голубые» с 61 очком занимают второе место, их сегодняшний соперник с 42 баллами – на четвертой строчке.
Матч
Олимпик - Динамо К - 2:1 (1:0)
Голы
Сергийчук 6 (1:0). Поступаленко 63 (2:0). Ярмоленко 90 (2:1).
Состав
Олимпик: Махарадзе, Гришко, Цимбалюк, Бринкер, Немчанинов, Рхарсала, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Гринь, Шестаков, Богданов (Матяж, 79), Сергийчук (Федорив, 83)
Динамо К: Рудько, Кадар, Пантич, Очигава, Бурда, Гармаш (Ярмоленко, 46), Цыганков (Беседин, 73), Буяльский, Рыбалка, Морозюк (Шепелев, 64), Яремчук
Предупреждения:
Богданов, 37; Бринкер, 87; Цимбалюк, 90 - Кадар, 80
Судья:
Юрий Можаровский (Украина)
Место и дата
13 мая 17:00, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция