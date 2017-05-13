Олег Знарок: Ничушкин сыграл на своем уровне

Главный тренер сборной России Олег Знарок после крупной победы над словаками заявил, что остался доволен первой игрой нападающего Валерия Ничушкина на чемпионате мира.

«В первом матче ему было очень тяжело после такого перерыва. Но он сыграл на своем уровне, в нужный момент закрыл меньшинство. Я им доволен.

Если бы «Вашингтон» прошел дальше, мы бы заявили Кирилла Капризова, Валерия Ничушкина и защитника Михаила Науменкова. А так нам был нужен еще один игрок для оборонительных функций и меньшинства», - сказал Знарок.

Сборная России в субботу со счетом 6:0 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Ничушкин провел первый матч на чемпионатах мира.