Непомнящий обыграл Хаммера на этапе Гран-при в Москве
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл норвежца Йона-Людвига Хаммера во втором раунда этапа Гран-при в Москве.
Китайский шахматист Дин Лижэнь победил другого россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные партии завершились вничью: во втором раунде между собой играли Хоу Ифань (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США) и Теймур Раджабов (Азербайджан), Майкл Адамс (Великобритания) и Аниш Гири (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) и Салем Салех (ОАЭ), Александр Грищук и Евгений Томашевский (оба - Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Пентала Харикришна (Индия).
Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют с 1,5 балла в активе.
Следующий тур пройдет в воскресенье.
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