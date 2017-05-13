Олег Знарок: Качество льда в Кельне не соответствует уровню ЧМ

Главный тренер сборной России Олег Знарок после крупной победы над словаками заявил, что качество льда в Кельне не соответствует уровню чемпионата мира.

«Да, и это (проблемы со льдом) возникают не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Но затянувшаяся пауза не выбила нас из колеи», - сказал Знарок.

Сборная России в субботу со счетом 6:0 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.