Олег Знарок: Качество льда в Кельне не соответствует уровню ЧМ
Главный тренер сборной России Олег Знарок после крупной победы над словаками заявил, что качество льда в Кельне не соответствует уровню чемпионата мира.
«Да, и это (проблемы со льдом) возникают не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Но затянувшаяся пауза не выбила нас из колеи», - сказал Знарок.
Сборная России в субботу со счетом 6:0 обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб, Плотников), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция