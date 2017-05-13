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Виталий Мутко: Совет учредителей WADA 17-18 мая может принять определенное решение по РУСАДА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять определенное решение по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17-18 мая.

«17-18 мая пройдет заседание совета учредителей WADA. Посмотрим, конечно, что там будет решено. Мы не можем предвосхищать события. Все вопросы, которые WADA ставило перед Россией, она добросовестно выполняет, нам скрывать нечего. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было никаких программ, покрывающих спортсменов. В целом, проблема допинга, к сожалению, имеет место быть – и не только у нас, но и во всем мире. Надеюсь, 17-18 мая определенное решение будет. Какое? Давайте подождем. Пока сложно сказать. Все, что нужно, Россия добросовестно выполняет», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Согласно дорожной карте WADA, РУСАДА при соблюдении всех требований может восстановить свой статус в ноябре.

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