Дмитрий Лоськов: Волновался перед выходом на поле
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что испытывал волнение перед выходом на поле в матче с «Оренбургом» (4:0).
- Нервничали перед выходом на поле?
- Когда был футболистом помоложе, всегда нервничал. А если не нервничаешь – то уже пора заканчивать. Но волнение с тобой до свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом все это улетучивается.
Изначально было два варианта: сыграть с первых минут или выйти в концовке. Но мы не знали, какой будет игра. Поэтому, чтобы перестраховаться, вышел в основе.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция