Дмитрий Лоськов: Волновался перед выходом на поле

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что испытывал волнение перед выходом на поле в матче с «Оренбургом» (4:0).

- Нервничали перед выходом на поле?

- Когда был футболистом помоложе, всегда нервничал. А если не нервничаешь – то уже пора заканчивать. Но волнение с тобой до свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом все это улетучивается.

Изначально было два варианта: сыграть с первых минут или выйти в концовке. Но мы не знали, какой будет игра. Поэтому, чтобы перестраховаться, вышел в основе.