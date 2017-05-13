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Дмитрий Лоськов: Не гнался за рекордом, прощальный матч – вот что важно

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что не ставил цели установить рекорд по количеству сезонов, сыгранных в РФПЛ.

- С Семаком обсуждали рекорд? У него 19 чемпионатов, у вас теперь 20.
- Думаю, как и я, он не гнался за рекордом. Для меня важнее был прощальный матч на родном стадионе в компании любимых болельщиков. Еще и при Юрии Семине, при ребятах, с кем когда-то играл: Пашинине, Оганесяне и Хапове.

Матч

Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)

Голы

Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон

Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)

Предупреждения:

Тарасов, 32 - Георгиев, 17

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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