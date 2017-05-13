Евгений Дадонов: Такой плохой лед был только в «Медвешчаке»

Форвард сборной России Евгений Дадонов прокомментировал низкое качество льда в поединке со Словакией.

- Про лед и затянувшийся перерыв что скажете?

- Да бывают в хоккее такие моменты. Но нам они сегодня не помешали.

- Когда в последний раз играли на таком плохом льду?

- Уф-ф, даже не знаю. Может быть, в «Медвешчаке».

Напомним, что сборная России одержала на чемпионате мира уже пять побед и сейчас занимает первое место в группе «А». В понедельник наша команда сыграет с латвийцами.