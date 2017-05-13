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«Бенфика» в 36-й раз выиграла чемпионат Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты лиссабонской «Бенфики» разгромили «Виторию» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Португалии и досрочно стали победителями турнира.

Встреча, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе отличились Франко Серви, Рауль Хименес, Пицци и Жонас, оформивший дубль.

Таким образом, «Бенфика» набрала 81 очко и за тур до конца стала недосягаемой для идущего на втором месте «Порту» (73 очка в 32 играх).

Футболисты «Бенфики» в четвертый раз подряд и в 36-й раз в своей истории одержали победу в национальном чемпионате.

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