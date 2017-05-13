Василий Уткин объявил о завершении карьеры телекомментатора
Известный спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора.
- Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении на неопределенный срок. Это осознанный шаг, я думал об этом полгода. Мне нужны другие вызовы в профессии. Футбольным телекомментатором невозможно быть, когда ты не востребован. Раз так все складывается, пусть так и будет, что же теперь делать, - цитирует Уткина «Спорт FM».
Уткин возглавлял редакцию спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года, после чего перешел на работу на телеканал «Матч ТВ». С марта 2016 года являлся комментатором телеканала «Евроспорт».
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