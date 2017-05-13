Василий Уткин объявил о завершении карьеры телекомментатора

Известный спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора.

- Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении на неопределенный срок. Это осознанный шаг, я думал об этом полгода. Мне нужны другие вызовы в профессии. Футбольным телекомментатором невозможно быть, когда ты не востребован. Раз так все складывается, пусть так и будет, что же теперь делать, - цитирует Уткина «Спорт FM».

Я надеюсь, что ещё увидимся. Я бы этого хотел. И удачи парню, которого возьмут на моё место. Спасибо Евроспорту. Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Май 13 2017 в 12:20 PDT

Уткин возглавлял редакцию спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года, после чего перешел на работу на телеканал «Матч ТВ». С марта 2016 года являлся комментатором телеканала «Евроспорт».