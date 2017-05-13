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Халеп обыграла Младенович в финале турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла француженку Кристину Младенович в финальном матче представительного турнира WTA в Мадриде.

Встреча, прошедшая в субботу, продолжалась более двух с половиной часов и завершилась победой Халеп в трех партиях. Этот титул стал для 25-летней румынки 15-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал

Матч

Младенович К. (Франция) - Халеп С. (Румыния) - 5:7, 7:6, 2:6

Место и дата

13 мая 20:30, , Онлайн-трансляция

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