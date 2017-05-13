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Сборная Германии обыграла итальянцев в матче ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Германии в своем шестом матче чемпионата мира переиграли команду Италии.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев. В их составе по шайбе забросили Кристиан Эрхофф, Маттиас Плахта, Янник Зайденберг и Доминик Кагун. У итальянцев отличился Мишель Маркетти.

Таким образом, немцы одержали третью победу на турнире, набрали девять очков и теперь делят четвертое-пятое места в группе А с командой Латвии, имеющей матч в запасе. У итальянцев по-прежнему в активе одно очко.

В следующих матчах чемпионата мира немцы 16 мая сыграют с командой Латвии, а итальянцы днем ранее сразятся с датчанами.

Матч

Италия - Германия - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы:

Эрхофф (Драйзайтль), 3:34 (0:1). Маркетти М. (Маркетти С., Костнер С.), 4:21 (1:1). Плахта (Зайденберг Д., Каун), 18:16 (1:2 - бол.). Зайденберг Я. (Хёрдлер), 22:46 (1:3). Каун (Зайденберг Я.), 26:00 (1:4).

Место и дата

13 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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