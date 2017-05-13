Сборная Германии обыграла итальянцев в матче ЧМ

Хоккеисты сборной Германии в своем шестом матче чемпионата мира переиграли команду Италии.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев. В их составе по шайбе забросили Кристиан Эрхофф, Маттиас Плахта, Янник Зайденберг и Доминик Кагун. У итальянцев отличился Мишель Маркетти.

Таким образом, немцы одержали третью победу на турнире, набрали девять очков и теперь делят четвертое-пятое места в группе А с командой Латвии, имеющей матч в запасе. У итальянцев по-прежнему в активе одно очко.

В следующих матчах чемпионата мира немцы 16 мая сыграют с командой Латвии, а итальянцы днем ранее сразятся с датчанами.