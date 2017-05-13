Сборная Германии обыграла итальянцев в матче ЧМ
Хоккеисты сборной Германии в своем шестом матче чемпионата
мира переиграли команду Италии.
Встреча, прошедшая в субботу в Кельне на льду «Ланксесс-Арены»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев. В их составе по шайбе забросили Кристиан
Эрхофф, Маттиас Плахта, Янник Зайденберг и Доминик Кагун. У итальянцев
отличился Мишель Маркетти.
Таким образом, немцы одержали третью победу на турнире,
набрали девять очков и теперь делят четвертое-пятое места в группе А с командой
Латвии, имеющей матч в запасе. У итальянцев по-прежнему в активе одно очко.
В следующих матчах чемпионата мира немцы 16 мая сыграют с командой Латвии, а итальянцы днем ранее сразятся с датчанами.
Матч
Италия - Германия - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Эрхофф (Драйзайтль), 3:34 (0:1). Маркетти М. (Маркетти С., Костнер С.), 4:21 (1:1). Плахта (Зайденберг Д., Каун), 18:16 (1:2 - бол.). Зайденберг Я. (Хёрдлер), 22:46 (1:3). Каун (Зайденберг Я.), 26:00 (1:4).
Место и дата
13 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция