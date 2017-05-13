«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой»
Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 36-го тура
чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».
Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо на стадионе «Атлети
Адзурри», завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В конце первого
тайма точный удар нанес Андреа Конти. В конце второго тайма «Милан» ушел от
поражения благодаря точному удару Херарда Деулофеу.
Таким образом, «Аталанта» набрала 66 очков и закрепилась на
пятом месте в турнирной таблице серии А. У «Милана» стало 60 очков. Он идет
шестым.
В матчах следующего тура «Милан» 21 мая примет «Болонью», а «Аталанта» в этот день на выезде сразится с «Эмполи».
Матч
Голы
Конти 44 (1:0). Деулофеу 88 (1:1).
Состав
Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Толой, Кессие, Фройлер, Петанья (Куртич, 71), Кристанте (Хатебур, 84), Спинацолла, Гомес (Палоски, 90)
Милан: Доннарумма, Гомес, Романьоли, Де Шильо (Ванджони, 90), Сапата, Деулофеу, Пашалич (Бертолаччи, 78), Монтоливо, Куцка (Бакка, 58), Сусо, Лападула
Предупреждения:
Толой, 35; Конти, 44 - Сусо, 51
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
13 мая 21:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция