«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой»

Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».

Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В конце первого тайма точный удар нанес Андреа Конти. В конце второго тайма «Милан» ушел от поражения благодаря точному удару Херарда Деулофеу.

Таким образом, «Аталанта» набрала 66 очков и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. У «Милана» стало 60 очков. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Милан» 21 мая примет «Болонью», а «Аталанта» в этот день на выезде сразится с «Эмполи».