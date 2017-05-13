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«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».

Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В конце первого тайма точный удар нанес Андреа Конти. В конце второго тайма «Милан» ушел от поражения благодаря точному удару Херарда Деулофеу.

Таким образом, «Аталанта» набрала 66 очков и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. У «Милана» стало 60 очков. Он идет шестым.

В матчах следующего тура «Милан» 21 мая примет «Болонью», а «Аталанта» в этот день на выезде сразится с «Эмполи».

Матч

Аталанта - Милан - 1:1 (1:0)

Голы

Конти 44 (1:0). Деулофеу 88 (1:1).

Состав

Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Толой, Кессие, Фройлер, Петанья (Куртич, 71), Кристанте (Хатебур, 84), Спинацолла, Гомес (Палоски, 90)

Милан: Доннарумма, Гомес, Романьоли, Де Шильо (Ванджони, 90), Сапата, Деулофеу, Пашалич (Бертолаччи, 78), Монтоливо, Куцка (Бакка, 58), Сусо, Лападула

Предупреждения:

Толой, 35; Конти, 44 - Сусо, 51

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

13 мая 21:45, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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