Сборная Канады потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной Канады уступили в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею команде Швейцарии со счетом 2:3.
В основное время у канадцев заброшенными шайбами отметились Райан О’Райлли и Митчелл Марнер. У команды Швейцарии точные броски на счету Фабриса Херцога и Венсана Праплана.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий швейцарцев Фабрис Херцог.
После этой пяти игр сборная Канада с 13 очками продолжает лидировать в группе В. Швейцария, набрав 11 очков, занимает второе место.
Матч
Канада - Швейцария - 2:3 О.Т. (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
О'Райлли (Парайко, Марнер), 4:22 (1:0 - бол.). Марнер (Конечны, Ли), 6:28 (2:0). Херцог (Праплан, Рихард), 46:37 (2:1 - бол.). Праплан (Холленштайн), 50:00 (2:2). Херцог (Амбюль, Унтерсандер), 63:40 (2:3).
Место и дата
13 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция