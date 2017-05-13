Сборная Канады потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной Канады уступили в овертайме матча группового этапа чемпионата мира по хоккею команде Швейцарии со счетом 2:3.

В основное время у канадцев заброшенными шайбами отметились Райан О’Райлли и Митчелл Марнер. У команды Швейцарии точные броски на счету Фабриса Херцога и Венсана Праплана.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий швейцарцев Фабрис Херцог.

После этой пяти игр сборная Канада с 13 очками продолжает лидировать в группе В. Швейцария, набрав 11 очков, занимает второе место.