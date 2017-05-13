Павел «Картошечка» Павленко стал игроком M19 в дисциплине Hearthstone
Павел «Картошечка» Павленко победил на отборочном турнире организации M19 - M19 Hearthstone Open.
В финале «Картошечка» обыграл игрока под никнеймом «Каа» со счетом 4:3. Победитель получит 50 000 долларов и контракт с M19.
«Если честно, я всё ещё не до конца осознаю случившееся, сложно поверить. В дороге очень много над этим думал, но на тот момент было ещё более странное состояние. Победа в этом турнире и конракт с «М19» мотивируют меня двигаться вперёд сильнее, чем когда бы то ни было, поскольку организация позволит мне полностью переключиться на «Hearthstone». Да и сам факт того, что я буду профессионально выступать в киберспортивной дисциплине, очень приятен», — прокомментировал Павел «Картошечка» Павленко.
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