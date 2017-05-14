Льюис Хэмилтон: Я очень горд, что мы смогли вернуться на первую позицию
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Испании, по итогам которой британец завоевал поул.
«Команда отлично сработала, и я очень горд, что мы смогли
вернуться на первую позицию, так что пока в этот уик-энд все идет неплохо.
Первый круг в финале квалификации оказался очень удачным,
также в 1-й и 2-й сессиях все складывалось неплохо, а вот последняя попытка
была так себе.
Но я слышал, как меня поддерживали трибуны – вообще
болельщики в Барселоне всегда замечательные, и я это очень ценю.
Когда ты чувствуешь себя, как дома, это всегда помогает
твоему настрою, и такую атмосферу создает именно публика», - приводит слова
Хэмилтона F1news.ru.
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