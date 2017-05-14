Льюис Хэмилтон: Я очень горд, что мы смогли вернуться на первую позицию

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Испании, по итогам которой британец завоевал поул.

«Команда отлично сработала, и я очень горд, что мы смогли вернуться на первую позицию, так что пока в этот уик-энд все идет неплохо.

Первый круг в финале квалификации оказался очень удачным, также в 1-й и 2-й сессиях все складывалось неплохо, а вот последняя попытка была так себе.

Но я слышал, как меня поддерживали трибуны – вообще болельщики в Барселоне всегда замечательные, и я это очень ценю.

Когда ты чувствуешь себя, как дома, это всегда помогает твоему настрою, и такую атмосферу создает именно публика», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.