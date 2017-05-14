Маринато Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от прощального матча Дмитрия Лоськова, в котором железнодорожники разгромили «Оренбург» (4:0).

- Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива». Я горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.

- Когда узнал, что Лоськов выйдет на поле?

- На установке Семин сказал, что Дмитрий будет в стартовом составе.

- Победное настроение после финала Кубка помогло?

- Оно осталось, но жизнь продолжается. Мы одержали важную победу, однако нужно вернуться к делам чемпионата.

- Есть мысли о сборной России?

- Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.

- Последние две недели получились очень эмоциональными.

- Да, было сложно. Мы проиграли ЦСКА и «Рубину», но честно скажу, что тогда уже думали о Кубке. Все понимали, что впереди важная игра. Поэтому сложно настроиться на матчи перед финалом.

- После таких побед легче играть?

- Они придают уверенность. Перед финалом было напряжение, высокая ответственность. А сейчас мы расслабились и спокойно играли.