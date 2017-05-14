Маринато Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива»
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился
впечатлениями от прощального матча Дмитрия Лоськова, в котором железнодорожники
разгромили «Оренбург» (4:0).
- Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива». Я
горжусь, что мне довелось поиграть с ним. Дмитрий приносит команде победы.
- Когда узнал, что
Лоськов выйдет на поле?
- На установке Семин сказал, что Дмитрий будет в стартовом составе.
- Победное настроение
после финала Кубка помогло?
- Оно осталось, но жизнь продолжается. Мы одержали важную победу, однако нужно вернуться к делам чемпионата.
- Есть мысли о
сборной России?
- Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.
- Последние две
недели получились очень эмоциональными.
- Да, было сложно. Мы проиграли ЦСКА и «Рубину», но честно скажу, что тогда уже думали о Кубке. Все понимали, что впереди важная игра. Поэтому сложно настроиться на матчи перед финалом.
- После таких побед
легче играть?
- Они придают уверенность. Перед финалом было напряжение, высокая ответственность. А сейчас мы расслабились и спокойно играли.
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция