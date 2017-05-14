Ари: Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от игры с Дмитрием Лоськовым в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:0).

- После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.

- Как тебе игра с Лоськовым?

- Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).