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Ари: Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от игры с Дмитрием Лоськовым в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:0).

- После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.

- Как тебе игра с Лоськовым?
- Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).

Матч

Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)

Голы

Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон

Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)

Предупреждения:

Тарасов, 32 - Георгиев, 17

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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