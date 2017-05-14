Ари: Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола
Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от игры
с Дмитрием Лоськовым в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга»
(4:0).
- После великолепного финала хотели добиться победы и
порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.
- Как тебе игра с
Лоськовым?
- Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф (смеется).
Матч
Локомотив - Оренбург - 4:0 (1:0)
Голы
Ари 37 (1:0). Ари 51 (2:0). Михалик 72 (3:0). Фернандеш 85 (4:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Лоськов (Миранчук А., 13), Игнатьев (Ротенберг, 82), Ари (Миранчук А., 74), Майкон
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин (Воробьёв, 58), Драгун, Парняков (Ефремов, 77), Сиваков, Лобжанидзе, Дюриш (Коронов, 69)
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
13 мая 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция