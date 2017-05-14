Даниил Квят: Я не управлял машиной, она ехала сама по себе

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Испании, по результатам которой россиянин занял 20-е место.

«Сегодня все пошло не так. Машиной было трудно управлять. С уверенностью могу сказать, что мы полностью вышли из оптимального окна рабочих настроек.

Нужно разобраться, почему так произошло. Я терял время в поворотах, что было вообще трудно представить. Что-то было не так, и мы приложим все усилия, чтобы найти причины. Сегодня я не управлял машиной, она ехала сама по себе.

При старте с последнего места мне нечего терять, поэтому остаётся только прорываться. Посмотрим, чего удастся добиться после напряжённой работы сегодня вечером», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.