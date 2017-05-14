Даниил Квят: Я не управлял машиной, она ехала сама по себе
Пилот «Торо Россо»
Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Испании, по результатам которой
россиянин занял 20-е место.
«Сегодня все пошло не так. Машиной было трудно управлять. С
уверенностью могу сказать, что мы полностью вышли из оптимального окна рабочих
настроек.
Нужно разобраться, почему так произошло. Я терял время в
поворотах, что было вообще трудно представить. Что-то было не так, и мы
приложим все усилия, чтобы найти причины. Сегодня я не управлял машиной, она
ехала сама по себе.
При старте с последнего места мне нечего терять, поэтому
остаётся только прорываться. Посмотрим, чего удастся добиться после напряжённой
работы сегодня вечером», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически