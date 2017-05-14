Фернандо Алонсо: Может быть, на овале я научился, как быстрее ехать на прямых
Пилот «Макларен»
Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации Гран-при Испании, по результатам
которой испанец занял седьмое место.
«Может быть, на овале я научился, как быстрее ехать на
прямых, – приводит слова Алонсо Motorsport.com. – Седьмое место – это
подарок. Обгонять на этой трассе непросто, поэтому завтра я попытаюсь сохранить
свою позицию.
Вчера я готовился к квалификации, а сегодня все сложилось
замечательно. Это стало приятным сюрпризом. Мы говорили о нашем потенциале
вчера, и сегодня приложили все усилия, чтобы у нас все получилось.
Я рад за команду – мы часто меняли силовые установки, и вот
у нас есть седьмая позиция. В Испании я всегда нахожу дополнительную мотивацию,
чтобы извлечь из машины максимум.
Гран-при неплохо складывается для меня, но гонка состоится
лишь завтра – за субботу очки не положены».