Фернандо Алонсо: Может быть, на овале я научился, как быстрее ехать на прямых

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации Гран-при Испании, по результатам которой испанец занял седьмое место.

«Может быть, на овале я научился, как быстрее ехать на прямых, – приводит слова Алонсо Motorsport.com. – Седьмое место – это подарок. Обгонять на этой трассе непросто, поэтому завтра я попытаюсь сохранить свою позицию.

Вчера я готовился к квалификации, а сегодня все сложилось замечательно. Это стало приятным сюрпризом. Мы говорили о нашем потенциале вчера, и сегодня приложили все усилия, чтобы у нас все получилось.

Я рад за команду – мы часто меняли силовые установки, и вот у нас есть седьмая позиция. В Испании я всегда нахожу дополнительную мотивацию, чтобы извлечь из машины максимум.

Гран-при неплохо складывается для меня, но гонка состоится лишь завтра – за субботу очки не положены».