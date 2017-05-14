Тим победил Куэваса и сыграет с Надалем в финале турнира в Мадриде
Австрийский теннисист Доминик Тим в полуфинале турнира в
Мадриде победил уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 23 минуты и за это время 24-летний
австриец трдижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал
2 брейка из 10, а в активе его соперника 1 эйс и 4 двойные ошибки.
В финальном поединке турнира Тим сыграет испанцем Рафаэлем Надалем.
Матч
Тим Д. (Австрия) - Куэвас П. (Уругвай) - 6:4, 6:4
Место и дата
13 мая 23:40, , Онлайн-трансляция
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