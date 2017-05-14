Карло Анчелотти: «Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентом

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Сумасшедший матч. Как мы и ожидали, игра получилась открытой. Обе команды уже добились своих целей в Бундеслиге.

«Лейпциг» мощно начал, но мы были лучше в концовке встречи. Это был очень атакующий футбол. Мы должны были лучше действовать в обороне.

«Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентом. Они довольно неожиданно играли очень хорошо. Для них это лишь начало великолепного периода. У них молодые, мотивированные игроки. В следующем сезоне они будут выступать в Лиге чемпионов. Для них это будет великолепный опыт», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».