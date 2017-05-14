Карло Анчелотти: «Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентом
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в матче 33-го
тура чемпионата Германии.
«Сумасшедший матч. Как мы и ожидали, игра получилась
открытой. Обе команды уже добились своих целей в Бундеслиге.
«Лейпциг» мощно начал, но мы были лучше в концовке
встречи. Это был очень атакующий футбол. Мы должны были лучше действовать в
обороне.
«Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентом. Они довольно неожиданно играли очень хорошо. Для них это лишь начало великолепного периода. У них молодые, мотивированные игроки. В следующем сезоне они будут выступать в Лиге чемпионов. Для них это будет великолепный опыт», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
РБ Лейпциг - Бавария - 4:5 (2:1)
Голы
Забитцер 2 (1:0). Левандовски 16 (1:1 - пен.). Вернер 28 (2:1 - пен.). Поульсен 47 (3:1). Алькантара 60 (3:2). Вернер 65 (4:2). Левандовски 84 (4:3). Алаба 90 (4:4). Роббен 90 (4:5).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Юпамекано, Кейта, Бернардо, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Вернер (Хедира, 80), Забитцер (Шмитц, 69), Поульсен (Сельке, 76)
Бавария: Штарке, Алаба, Боатенг, Лам, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Киммих (Мюллер, 67), Роббен, Левандовски
Предупреждения:
Кейта, 90 - Алонсо, 28; Коста, 64; Видаль, 64; Алькантара, 72; Боатенг, 77
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция