Ральф Хазенхюттль: Такой матч мы еще не видели на этом стадионе
Главный тренер команды
«РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Баварии» (4:5) в
матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Мои
поздравления «Баварии» с этой невероятной победой. Поздравления всем,
кто был на стадионе, с этим невероятным вечером.
Такой матч мы еще не
видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75
минут, более, чем впечатляло. Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы
завоевали сердца и симпатию.
Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги», - сказал Хазенхюттль.
Матч
РБ Лейпциг - Бавария - 4:5 (2:1)
Голы
Забитцер 2 (1:0). Левандовски 16 (1:1 - пен.). Вернер 28 (2:1 - пен.). Поульсен 47 (3:1). Алькантара 60 (3:2). Вернер 65 (4:2). Левандовски 84 (4:3). Алаба 90 (4:4). Роббен 90 (4:5).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Юпамекано, Кейта, Бернардо, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Вернер (Хедира, 80), Забитцер (Шмитц, 69), Поульсен (Сельке, 76)
Бавария: Штарке, Алаба, Боатенг, Лам, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Киммих (Мюллер, 67), Роббен, Левандовски
Предупреждения:
Кейта, 90 - Алонсо, 28; Коста, 64; Видаль, 64; Алькантара, 72; Боатенг, 77
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция