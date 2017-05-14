Ральф Хазенхюттль: Такой матч мы еще не видели на этом стадионе

Главный тренер команды «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Баварии» (4:5) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Мои поздравления «Баварии» с этой невероятной победой. Поздравления всем, кто был на стадионе, с этим невероятным вечером.

Такой матч мы еще не видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75 минут, более, чем впечатляло. Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы завоевали сердца и симпатию.

Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги», - сказал Хазенхюттль.