Филипп Лам: «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно
Защитник «Баварии» Филипп Лап прокомментировал победу над «Лейпцигом»
(5:4) в 33-м туре чемпионата Германии.
«В первом тайме
игра была как на качелях. Зрителям, конечно, хорошо, но не нам.
Мы всегда хотим показывать организованный футбол,
контролировать игру, компактно и агрессивно обороняться.
Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно», - сказал Лам.
Матч
РБ Лейпциг - Бавария - 4:5 (2:1)
Голы
Забитцер 2 (1:0). Левандовски 16 (1:1 - пен.). Вернер 28 (2:1 - пен.). Поульсен 47 (3:1). Алькантара 60 (3:2). Вернер 65 (4:2). Левандовски 84 (4:3). Алаба 90 (4:4). Роббен 90 (4:5).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Юпамекано, Кейта, Бернардо, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Вернер (Хедира, 80), Забитцер (Шмитц, 69), Поульсен (Сельке, 76)
Бавария: Штарке, Алаба, Боатенг, Лам, Бернат, Алонсо (Видаль, 61), Алькантара, Рибери (Коста, 44), Киммих (Мюллер, 67), Роббен, Левандовски
Предупреждения:
Кейта, 90 - Алонсо, 28; Коста, 64; Видаль, 64; Алькантара, 72; Боатенг, 77
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция