Филипп Лам: «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно

Защитник «Баварии» Филипп Лап прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в 33-м туре чемпионата Германии.

«В первом тайме игра была как на качелях. Зрителям, конечно, хорошо, но не нам.

Мы всегда хотим показывать организованный футбол, контролировать игру, компактно и агрессивно обороняться.

Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженно», - сказал Лам.