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Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.

По информации издания, 30-летний испанец Пике попал в больницу в субботу из-за боли в желудке, медицинское обследование выявило вирус желудочного гриппа.

Таким образом, Пике не сможет принять участия в воскресном матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Напомним, «Барселона» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал», у которого игра в запасе.

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