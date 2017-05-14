Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком

читайте также

Примера. 37-й тур. «Эспаньол» проиграл «Валенсии», «Осасуна» дожала «Гранаду» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года Мадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Барселона» намерена сохранить Гомеша Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.

Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико» Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в следующем сезоне продолжит работу с командой. Об этом заявил сам аргентинский специалист.

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса Родригеса Как сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.

«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной Швейцарии Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.

«Реал» и «Фламенго» близки к договоренности по трансферу Винисиуса Жуниора «Реал» и «Фламенго» могут уже в пятницу согласовать условия трансфера полузащитника Винисуса Жуниора, сообщает Marca.

«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона» Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.

Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионов Стала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.

Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезона Испанский специалист Марселино Гарсия Торал возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.

Нани опроверг информацию об уходе из «Валенсии» Полузащитник сборной Португалии Нани, перешедший в «Валенсию» минувшим летом из «Фенербахче», сообщил, что намерен продолжить выступления в испанской примере.

Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом Иско Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.

Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале» Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).

День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 года Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.

Гарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукаве Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл - об игре клуба, Лиге чемпионов, своей травме и задачах на сезон.

Кевин Гамейро: Звали и в «Барсу», и в «Атлетико» Французский форвард «Атлетико» Кевин Гамейро рассказал L’Equipe, почему перешел именно в этот клуб, чего от него требовал Златан Ибрагимович

Константин Генич: Встраивать отношения с каждым игроком – одно из главных качеств Зидана Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, в чем заключаются сильные стороны наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.