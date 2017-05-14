Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком
Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике доставлен
в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.
По информации издания, 30-летний испанец Пике попал в
больницу в субботу из-за боли в желудке, медицинское обследование выявило вирус
желудочного гриппа.
Таким образом, Пике не сможет принять участия в воскресном
матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
Напомним, «Барселона» с 84 очками занимает первое
место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал»,
у которого игра в запасе.
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