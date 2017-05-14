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Болельщики «Мидлсбро» попросили арбитра удалить своего голкипера

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Болельщики «Мидлсбро» во время матча 37-го тура чемпионата Германии против «Саутгемптона» (1:2) попросили арбитра встречи удалить собственного голкипера Брэда Гузана, сообщает Lenta.Ru.

В одном из эпизодов Гузан вступил в борьбу за мяч с нападающим Шейном Лонгом, в результате чего последний упал на газон. Болельщики в ответ на это начали скандировать: «Удаляй, удаляй!»

После 37 туров «Мидлсбро» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 28 очков и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Матч

Мидлсбро - Саутгемптон - 1:2 (0:1)

Голы

Родригес 43 (0:1). Рэдмонд 57 (0:2). Бэмфорд 72 (1:2).

Состав

Мидлсбро: Гузан, Френд, Фабио, Гибсон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Фишер, 60), Форшоу (Лидбиттер, 60), Клейтон, Негредо, Бэмфорд

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Касерес, Йосида, Пье, Хёйбьерг (Дэвис, 74), Буфал (Рэдмонд, 46), Класи, Ромеу, Лонг (Остин, 87), Родригес

Предупреждения:

Гибсон, 66; Клейтон, 66; де Рон, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

13 мая 17:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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