Болельщики «Мидлсбро» попросили арбитра удалить своего голкипера
Болельщики «Мидлсбро» во время матча 37-го тура чемпионата
Германии против «Саутгемптона» (1:2) попросили арбитра встречи удалить собственного
голкипера Брэда Гузана, сообщает Lenta.Ru.
В одном из эпизодов Гузан вступил в борьбу за мяч с
нападающим Шейном Лонгом, в результате чего последний упал на газон. Болельщики
в ответ на это начали скандировать: «Удаляй, удаляй!»
После 37 туров «Мидлсбро» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 28 очков и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Матч
Мидлсбро - Саутгемптон - 1:2 (0:1)
Голы
Родригес 43 (0:1). Рэдмонд 57 (0:2). Бэмфорд 72 (1:2).
Состав
Мидлсбро: Гузан, Френд, Фабио, Гибсон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Фишер, 60), Форшоу (Лидбиттер, 60), Клейтон, Негредо, Бэмфорд
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Касерес, Йосида, Пье, Хёйбьерг (Дэвис, 74), Буфал (Рэдмонд, 46), Класи, Ромеу, Лонг (Остин, 87), Родригес
Предупреждения:
Гибсон, 66; Клейтон, 66; де Рон, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
13 мая 17:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция