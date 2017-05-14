Болельщики «Мидлсбро» попросили арбитра удалить своего голкипера

Болельщики «Мидлсбро» во время матча 37-го тура чемпионата Германии против «Саутгемптона» (1:2) попросили арбитра встречи удалить собственного голкипера Брэда Гузана, сообщает Lenta.Ru.

В одном из эпизодов Гузан вступил в борьбу за мяч с нападающим Шейном Лонгом, в результате чего последний упал на газон. Болельщики в ответ на это начали скандировать: «Удаляй, удаляй!»

После 37 туров «Мидлсбро» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 28 очков и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.