Валерий Каменский: В матче со словаками россияне играли в свой хоккей

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Каменский поделился впечатлениями от победы российской команды над словаками (6:0) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

– Разгромная победа сборной России в матче со Словакией является, в первую очередь, заслугой самих россиян или же больше показывает слабость соперников, проваливающих турнир?

– Это, конечно же, заслуга нашей команды, – сказал Каменский в интервью «Газете.Ru». – Коллектив Олега Знарка показывает хороший, солидный хоккей, в матче со словаками россияне с первых минут взяли инициативу в свои руки, после чего диктовали свои условия, играли в свой хоккей, доведя дело до победного.

– Не показалось ли вам, что очень удачный первый период в исполнении «Красной машины», который практически убил интригу в матче, чересчур сильно расслабил россиян, из-за чего у ворот Андрея Василевского стали возникать опасные моменты?

– Честно говоря, не увидел, что соперникам наша сборная что-либо позволила, и ноль пропущенных шайб это подтверждает. А уверенные действия голкипера лишь придали решительности защитникам и всей команде в целом.

– Можно ли сказать, что поединок со Словакией стал лучшим для Василевского на этом планетарном первенстве?

– Так он ведь уже второй матч кряду на ноль проводит — в прошлой встрече с Данией несколько раз в первом периоде выручил в первом периоде, кстати. Андрей играет уверенно, прибавляя с каждым матчем.