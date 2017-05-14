Валерий Каменский: В матче со словаками россияне играли в свой хоккей
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Каменский
поделился впечатлениями от победы российской команды над словаками (6:0) в
групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
– Разгромная победа
сборной России в матче со Словакией является, в первую очередь, заслугой самих
россиян или же больше показывает слабость соперников, проваливающих турнир?
– Это, конечно же, заслуга нашей команды, – сказал Каменский в интервью «Газете.Ru». – Коллектив Олега Знарка показывает хороший, солидный хоккей, в матче со словаками россияне с первых минут взяли инициативу в свои руки, после чего диктовали свои условия, играли в свой хоккей, доведя дело до победного.
– Не показалось ли
вам, что очень удачный первый период в исполнении «Красной машины», который
практически убил интригу в матче, чересчур сильно расслабил россиян, из-за чего
у ворот Андрея Василевского стали возникать опасные моменты?
– Честно говоря, не увидел, что соперникам наша сборная что-либо позволила, и ноль пропущенных шайб это подтверждает. А уверенные действия голкипера лишь придали решительности защитникам и всей команде в целом.
– Можно ли сказать,
что поединок со Словакией стал лучшим для Василевского на этом планетарном
первенстве?
– Так он ведь уже второй матч кряду на ноль проводит — в прошлой встрече с Данией несколько раз в первом периоде выручил в первом периоде, кстати. Андрей играет уверенно, прибавляя с каждым матчем.
Матч
Россия - Словакия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:12 (1:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 13:32 (2:0 - бол.). Миронов 19:19 (3:0). Кучеров (Ткачёв, Киселевич), 22:53 (4:0). Телегин (Зуб, Плотников), 32:50 (5:0). Гавриков (Дадонов, Шипачёв), 55:47 (6:0).
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция