Валерий Каменский: С латвийцами и американцами Россия будет играть на победу

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Каменский поделился ожиданиями от оставшихся матчей сборной России в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

– В заключительных матчах группы россиянам предстоит сыграть с Латвией, пожалуй, главной сенсацией этого чемпионата мира, и США. Могут ли россияне в отчасти энергосберегающем режиме эти игры провести, учитывая, что в плей-офф уже точно команда будет?

– Сборная России всегда играет на победу, каждый матч, - сказал Каменский в интервью «Газете.Ru». – Так же будет и во встречах с латвийцами и американцами. Ну и вместе с тем россияне, конечно, будут готовиться к матчам на вылет. Других задач нет.

– Кого хотели бы видеть соперником сборной России по четвертьфиналу? На данный момент, кажется, что сыграют наши хоккеисты с кем-то из четверки Швейцария — Финляндия — Норвегия — Франция…

– В играх на выбывание всегда играется один матч, так что не особо важно, с кем россияне будут играть. Гораздо важнее, как наши сами будут действовать. Если так настроятся, как на старте турнира, то проблем быть не должно.