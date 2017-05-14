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Виктор Жлуктов: Ничушкина надломила НХЛ, не надо было ему торопиться туда

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Виктор Жлуктов прокомментровал вызов в сборную Валерия Ничушкина.

– В заявку сборной вместо травмировавшегося Александра Овечкина из «Вашингтона» был включен нападающий Валерий Ничушкин из ЦСКА…
– Ничушкина немножко надломила НХЛ, - рассказал Жлуктов в интервью «Газете.Ru». – Не надо было ему торопиться туда, нужно было здесь «мясом» обрасти, сезон еще поиграть в КХЛ, и все могло бы быть по-другому. После возвращения в ЦСКА он очень долго раскручивался, раскручивался… Сейчас Валерий делает успехи — молодец, не зря Олег Знарок взял его в сборную. Теперь у Ничушкина есть шанс. Если он хорошо начнет, то и дальше попрет. А потенциал большой!

– Ничушкин тренируется в звене с Романом Любимовым и Владимиром Ткачевым. Можно ли сказать, что он будет подменять травмированного Сергея Мозякина, который до этого играл в паре с Ткачевым?
– Не буду вмешиваться в работу тренера. Там такая бригада — целый консилиум! Я удивляюсь: в мою бытность игроком два тренера справлялись (смеется). Мне кажется, что для Знарка это, наоборот, хуже. Столько мнений! Ну, Олег Валерьевич — человек умный, он всех выслушает, а последнее решение — за ним.

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