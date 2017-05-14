Станислав Черчесов: Дзагоев успеет восстановиться и набрать форму к матчам сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
рассказал о ходе восстановления полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после травмы.
«На сегодняшний день он успевает восстановиться и набрать
форму к матчам сборной. В ЦСКА будут решать – форсировать его восстановление
или дать возможность правильно подготовиться, не опережая события.
Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в этот процесс, но то,
что у него несколько одинаковых травм за определенное время, не может нас не
огорчать», – рассказал Черчесов в интервью RT.
Напомним, 26 мая сборная
России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который начнется 17 июня.
Команда Станислава Черчесова проведет контрольные матчи со сборными Венгрии (5
июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).