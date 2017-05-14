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Станислав Черчесов: Дзагоев успеет восстановиться и набрать форму к матчам сборной

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ходе восстановления полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после травмы.

«На сегодняшний день он успевает восстановиться и набрать форму к матчам сборной. В ЦСКА будут решать – форсировать его восстановление или дать возможность правильно подготовиться, не опережая события.

Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в этот процесс, но то, что у него несколько одинаковых травм за определенное время, не может нас не огорчать», – рассказал Черчесов в интервью RT.

Напомним, 26 мая сборная России начнет подготовку к домашнему Кубку конфедераций, который начнется 17 июня. Команда Станислава Черчесова проведет контрольные матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). 

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