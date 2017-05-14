Вице-президент ФФУ прокомментировал возможный отказ Украины от трансляции ЧМ-2018

Вице-президент Федерации футбола Украины Игорь Кочетов прокомментировал заявление председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании об отказе от трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. На сегодняшний день рано говорить о том, попадет украинская сборная на чемпионат мира или нет. Преждевременно о чем-либо говорить.

Только по итогам отборочного цикла будет обсуждаться эта проблема. Я занимаю футбольную позицию. Не надо бежать впереди паровоза. Аласания имеет право на свое мнение, но обсуждать эту тему преждевременно», – сказал Кочетов RT на русском.