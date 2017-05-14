Рональдиньо: Кубок конфедераций – это очень важный турнир

Известный бразильский футболист Роналдиньо назвал Кубок конфедераций, который пройдет ближайшим летом в России, очень важным турниром для игроков, желающих поехать на чемпионат мира 2018 года в составе своих национальных сборных.

«Я думаю, что все приедут на это соревнование очень воодушевленными, - заявил Роналдиньо в интервью RT на русском. - Потому что почти всегда сборная, которая покажет хорошие результаты на Кубке конфедераций, и футболист, который хорошо сыграет на этом соревновании, практически гарантируют себе путевку на чемпионат мира. Так что это очень важный турнир».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.