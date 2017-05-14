Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спиной
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в первом
матче полуфинала Кубка Стэнли забросил красивую шайбу в ворота «Оттавы» (1:2 ОТ).
В третьем периоде при счете 1:0 в пользу «Сенаторз» Малкин на 15-й минуте забил гол, послав шайбу голкиперу «Оттавы» Крэйгу Андерсону между ног. Таким образом, россиянин перевел игру в овертайм, где команда из столицы Канады вырвала победу.
League-leading 19th point for Geno.— NHL (@NHL) 14 мая 2017 г.
Another comeback to send it to OT.
Clutch hockey at its finest. #StanleyCup pic.twitter.com/rPd0PMCpk2
Для Малкина этот шайба стала шестой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, всего в активе Евгения 19 очков. Россиянин лидирует в списке бомбардиров плей-офф.
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).
Место и дата
14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция