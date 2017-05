Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спиной

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в первом матче полуфинала Кубка Стэнли забросил красивую шайбу в ворота «Оттавы» (1:2 ОТ).

В третьем периоде при счете 1:0 в пользу «Сенаторз» Малкин на 15-й минуте забил гол, послав шайбу голкиперу «Оттавы» Крэйгу Андерсону между ног. Таким образом, россиянин перевел игру в овертайм, где команда из столицы Канады вырвала победу.

League-leading 19th point for Geno.

Another comeback to send it to OT.

Clutch hockey at its finest. #StanleyCup pic.twitter.com/rPd0PMCpk2