«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбу
В первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Питтсбург» на
домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2.
Счет в матче на 15-й минуте первого периода открыл форвард «Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, за пять минут до конца третьего периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу между ног голкиперу «Оттавы», тем самым перевел игру в овертайм. В овертайме победу гостям принес Бобби Райан.
Видео дня: Малкин перевел игру в ОТ, забив гол вратарю между щитков
Малкин провел на льду 19 минут 57 секунд и был признан третьей звездой встречи.
В серии до четырех побед «Оттава» вышла вперед – 1-0. Второй
матч противостояния состоится 16 мая также в столице Канады.
НХЛ. Кубок Стэнли
Полуфинал
Восточная конференция
Первый матч
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).
Место и дата
14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция