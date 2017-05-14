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«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2.

Счет в матче на 15-й минуте первого периода открыл форвард «Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо, за пять минут до конца третьего периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу между ног голкиперу «Оттавы», тем самым перевел игру в овертайм. В овертайме победу гостям принес Бобби Райан.

Видео дня: Малкин перевел игру в ОТ, забив гол вратарю между щитков

Малкин провел на льду 19 минут 57 секунд и был признан третьей звездой встречи. 

В серии до четырех побед «Оттава» вышла вперед – 1-0. Второй матч противостояния состоится 16 мая также в столице Канады.

НХЛ. Кубок Стэнли
Полуфинал
Восточная конференция
Первый матч

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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