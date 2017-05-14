«Томь» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Томь»
сыграет с «Тереком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Труд» в Томске и начнется
в 12:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Терек» с 42 очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга чемпионата России, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Матч
Место и дата
14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция
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