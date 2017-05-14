«Томь» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Томь» сыграет с «Тереком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Труд» в Томске и начнется в 12:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Терек» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга чемпионата России, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.