«Уфа» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Уфа» с 36-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались 1 марта текущего года в четвертьфинале Кубка России, тогда победу с минимальным счетом одержала команда из столицы Башкортостана. Ранее, в ноябре минувшего года, «Уфа» с таким же счетом обыграла команду из Махачкалы в рамках первого круга чемпионата России.