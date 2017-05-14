«Уфа» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Уфа»
сыграет с «Анжи».
Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется
в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Уфа» с 36-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Анжи» расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались 1 марта текущего года в четвертьфинале Кубка России, тогда победу с минимальным счетом одержала команда из столицы Башкортостана. Ранее, в ноябре минувшего года, «Уфа» с таким же счетом обыграла команду из Махачкалы в рамках первого круга чемпионата России.
Матч
Место и дата
14 мая 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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