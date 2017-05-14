«Ростов» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Рубином».

Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ростов» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Рубин» расположился на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга чемпионата России, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.