«Ростов» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Ростов»
сыграет с «Рубином».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в городе
Ростов-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ростов» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице,
а «Рубин» расположился на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в рамках первого круга чемпионата России, тогда встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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