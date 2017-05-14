Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь- : -Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рома» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на поле «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 85-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома» расположилась строчкой ниже, имея в активе 78 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в декабре минувшего года в рамках первого круга Серии А, тогда встреча завершилась победой команды из Турина со счетом 1:0.

Матч

Рома - Ювентус

Место и дата

14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 36-й тур. «Интер» – «Сассуоло», «Палермо» – «Дженоа» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу.«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой»Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»Футболисты «Фиорентины» переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.СПАЛ вернулся в серию А спустя 50 летКоманда СПАЛ следующий сезон проведет в итальянской серии А.Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус», желаю победы БуффонуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Маркизио пропустит матч с «Ромой» из-за травмыПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Причина – травма игрока.Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибкуНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.«Интер» по-прежнему рассчитывает на приглашение Конте«Интер» продолжает надеяться на то, что сможет уговорить главного тренера «Челси» Антонио Конте возглавить команду, сообщает Football Italia.Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».Защитник «Торино» Дзаппакоста может перейти в «Спартак»Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста является одним из кандидатов на усилении правого фланга обороны «Спартака», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».У Карреры есть предложение от аутсайдера серии A, а также вариант в топ-7 ФранцииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера имеет предложения от клубов из Италии и Франции, сообщает «Матч ТВ».Буффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионовБуффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионовСоветский спорт» - о противостоянии двух легенд, которое ждет нас 3 июня в Кардиффе, в финале Лиги чемпионов.Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионовСтала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»Защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо не собирается продлевать контракт с «Миланом» и планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.«Аталанта» продлила контракт с Гасперини на три годаИтальянская «Аталанта» продлила контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает официальный сайт команды из Бергамо.Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Теннис
Халеп обыграла Младенович в финале турнира в Мадриде
Футбол
Василий Уткин объявил о завершении карьеры телекомментатора
Хоккей
Евгений Дадонов: Такой плохой лед был только в «Медвешчаке»
Футбол
Дмитрий Лоськов: Волновался перед выходом на поле
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости