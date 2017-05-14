«Рома» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на поле «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 85-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома» расположилась строчкой ниже, имея в активе 78 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в декабре минувшего года в рамках первого круга Серии А, тогда встреча завершилась победой команды из Турина со счетом 1:0.