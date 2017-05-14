«Рома» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома»
сыграет с «Ювентусом».
Встреча пройдет на поле «Стадио Олимпико» в Риме и начнется
в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ювентус» с 85-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома»
расположилась строчкой ниже, имея в активе 78 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в декабре минувшего года в рамках первого круга Серии А, тогда встреча завершилась победой команды из Турина со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
14 мая 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция
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