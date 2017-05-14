Формула-1. Гран-при Испании – Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск).
Сегодня, 14 мая на трассе «Каталунья» в Барселоне состоится
гонка Гран-при Испании.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.
С первого ряда будут стартовать пилот «Мерседеса» Льюис
Хэмилтон и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. За ними следом Валттери Боттас («Мерседес»),
Кими Райкконен («Феррари»). Замыкает первую пятерку Макс Ферстаппен («Ред Булл»),
а вместе с ним с третьего ряда начнет гонку его партнер по команде Даниэль
Риккардо.
Российский пилот «Торо Россо» Даниэль Квят в квалификации
занял последнее место и потому будет стартовать с 20-го места стартового поля.
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