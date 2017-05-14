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Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

В рамках 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграл вничью с «Краснодаром», «Амкар» уступил «Спартаку», «Крылья Советов» проиграли «Зениту», а «Локомотив» разгромил «Оренбург», забив четыре мяча.

Полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов установил рекорд по продолжительности участия в чемпионатах России.

В Кельне и Париже продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею: Сборная России забросила шесть безответных шайб в ворота Словакии, США одержали волевую победу над Латвией, Финляндия в овертайме переиграла Норвегию, Белоруссия обыграла Словению, немцы взяли верх в противостоянии с итальянцами, а канадцы потерпели перво поражение на ЧМХ, уступив Швейцарии.

Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил «Сток Сити» благодаря Дублю Оливье Жиру, «канониры» все еще сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой».

Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в  миланский «Интер», несмотря на выгодное предложение из Китая.

«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Евгений Малкин забросил одну шайбу.

Симона Халеп переиграла француженку Кристину Младенович в финальном матче турнира в Мадриде.

Доминик Тим победил уругвайца Пабло Куэваса и вышел в финал турнира на Рафаэля Надаля.

Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь спиной к воротам

Фото дня: Как уйти красиво: 10 рецептов от Дмитрия Лоськова

Цитата дня: «Я прекращаю деятельность футбольного комментатора», - Василий Уткин.

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