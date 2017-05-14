НХЛ близка к рекорду по матчам плей-офф, которые завершились в овертайме

Первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» – «Оттава» (1:2 OT) стал 25-м в нынешнем розыгрыше, который завершился в овертайме.

Таким образом, в этом году может быть побит рекорд Кубка Стэнли по победам команд в овертайме. На данный момент больше всего овертаймов в плей-офф было в 1993 году (28).

Напомним, победу «сенаторам» в первом матче серии принес форвард Бобби Райан, отличившийся на пятой минуте дополнительного времени. В основное время по голу забили форварды Жан-Габриэль Пажо («Оттава») и Евгений Малкин («Питтсбург»)

«Оттава» повела в серии (1-0). Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».