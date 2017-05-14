НХЛ близка к рекорду по матчам плей-офф, которые завершились в овертайме
Первый матч финальной
серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» – «Оттава» (1:2 OT) стал 25-м
в нынешнем розыгрыше, который завершился в овертайме.
Таким образом, в этом году может быть побит рекорд Кубка Стэнли по победам команд в овертайме. На данный момент больше всего овертаймов в плей-офф было в 1993 году (28).
Напомним, победу «сенаторам» в первом матче серии принес форвард Бобби Райан, отличившийся на пятой минуте дополнительного времени. В основное время по голу забили форварды Жан-Габриэль Пажо («Оттава») и Евгений Малкин («Питтсбург»)
«Оттава» повела в серии (1-0). Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).
Место и дата
14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция