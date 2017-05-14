Артем Дзюба: Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 28-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:1) на стадионе «Металлург» в Самаре рассказал, как в клубе восприняли чемпионство «Спартака».

«У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов, вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.

Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у ЦСКА. Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов.

В 29-м туре 17 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Петровский». Начало матча – 19:30 (мск).

Добавим, что в матче с «Крыльями Советов» на счету Дзюбы два гола и голевая передача.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча