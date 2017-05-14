Артем Дзюба: Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой
Форвард «Зенита»
Артем Дзюба после матча 28-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:1) на
стадионе «Металлург» в Самаре рассказал, как в клубе восприняли чемпионство «Спартака».
«У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов, вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.
Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у ЦСКА. Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов.
В 29-м туре 17 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Петровский». Начало матча – 19:30 (мск).
Добавим, что в матче с «Крыльями Советов» на счету Дзюбы два гола и голевая передача.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Крылья Советов - Зенит - 1:3 (0:3)
Голы
Дзюба 1 (0:1). Дзюба 8 (0:2). Хави Гарсия 35 (0:3). Иванович 55 (1:3 - автогол).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачёв (Зуев, 77), Зинков (Башкиров, 43), Мияилович (Надсон, 43), Бруно, Паскуато, Корниленко
Зенит: Лунев, Цаллагов, Кришито, Иванович, Смольников, Жулиано, Данни (Эрнани, 84), Хави Гарсия, Жирков (Нету, 77), Молло (Кокорин, 63), Дзюба
Предупреждения:
Бато, 39; Божин, 59; Зотов, 82 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
13 мая 16:00, Металлург, Текстовая трансляция