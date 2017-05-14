Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь- : -Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в год

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.

Накануне итальянские и испанские источники распространили информацию о том, что 34-летний португалец определился с местом продолжения карьеры.

Срок контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня. Таким образом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

«Реал» предлагал защитнику остаться, подписав однолетний контракт, однако Пепе рассчитывал на двухлетнее соглашение, поэтому отклонил вариант со своим нынешним клубом.

Также Пепе отказался уезжать в китайскую суперлигу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 36-й тур. «Интер» – «Сассуоло», «Палермо» – «Дженоа» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Примера. 37-й тур. «Алавес» – «Сельта», «Реал» – «Севилья» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.«Рома» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграет с «Ювентусом».Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудкомЗащитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в «Интер», несмотря на крупное предложение от китайского «Хэбэй Форчун». Об этом сообщает испанская Marca.«Милан» ушел от поражения в матче с «Аталантой»Футболисты «Аталанты» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».«Фиорентина» одержала волевую победу над «Лацио»Футболисты «Фиорентины» переиграли римский «Лацио» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.СПАЛ вернулся в серию А спустя 50 летКоманда СПАЛ следующий сезон проведет в итальянской серии А.Тайсон близок к переходу из «Шахтера» в «Фенербахче»Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщают турецкие СМИ.«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 годаМадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» намерена сохранить ГомешаПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес перейдет в «Милан»Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес перейдет из «Вольфсбурга» в «Милан», сообщает Bild.«Бавария» готова выложить 120 миллионов евро за Верратти и Алексиса СанчесаРуководство мюнхенской «Баварии» планирует приобрести будущим летом опорного полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Тилеманс близок к переходу в «Монако»19-летний полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс продолжит карьеру в «Монако», сообщает Le Soir.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Маркизио пропустит матч с «Ромой» из-за травмыПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Причина – травма игрока.Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в следующем сезоне продолжит работу с командой. Об этом заявил сам аргентинский специалист.Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибкуНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».
Хоккей
Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спиной
Хоккей
«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбу
Футбол
Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком
Футбол
Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Пепе
Пепевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы