Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в год

Защитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.

Накануне итальянские и испанские источники распространили информацию о том, что 34-летний португалец определился с местом продолжения карьеры.

Срок контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня. Таким образом, он перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

«Реал» предлагал защитнику остаться, подписав однолетний контракт, однако Пепе рассчитывал на двухлетнее соглашение, поэтому отклонил вариант со своим нынешним клубом.

Также Пепе отказался уезжать в китайскую суперлигу.