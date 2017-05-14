Евгений Малкин: «Питтсбургу» нужно играть, как в седьмом матче с «Вашингтоном»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:2 OT).

«В третьем периоде мы выглядели намного лучше, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Мы поговорили в раздевалке. Мы поняли, как они играют и начали сами играть лучше. Как и в овертайме, но им удалось забить.

Мы поняли, что они выжидали. Чтобы забить, им нужен всего один шанс «два на одного» или «три на два». У них в составе хорошие игроки. А нам нужно играть, как в седьмом матче серии с «Вашингтоном».

Напомним, на счету Малкина единственная шайба «Питтсбурга» в матче. 30-летний российский нападающий сравнял счет на 15-й минуте третьего периода. Малкин остается лучшим бомбардиром плей-офф с 19 (6+13) очками в 13 матчах.