Евгений Малкин: «Питтсбургу» нужно играть, как в седьмом матче с «Вашингтоном»
Форвард «Питтсбурга» Евгений
Малкин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной
конференции НХЛ с «Оттавой» (1:2 OT).
«В третьем периоде мы выглядели намного лучше, – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. – Мы поговорили в раздевалке. Мы поняли, как они играют и начали сами играть лучше. Как и в овертайме, но им удалось забить.
Мы поняли, что они выжидали. Чтобы забить, им нужен всего один шанс «два на одного» или «три на два». У них в составе хорошие игроки. А нам нужно играть, как в седьмом матче серии с «Вашингтоном».
Напомним, на счету Малкина единственная шайба «Питтсбурга» в матче. 30-летний российский нападающий сравнял счет на 15-й минуте третьего периода. Малкин остается лучшим бомбардиром плей-офф с 19 (6+13) очками в 13 матчах.
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).
Место и дата
14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция