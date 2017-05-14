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Миочич победил дос Сантоса и защитил титул UFC в тяжелом весе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич провел вторую успешную защиту титула. 

На турнире UFC 2011, который проходил в Далласе, Миочич одержал победу над экс-чемпионом мира бразильцем Джуниором дос Сантосом, сообщает RT на русском. Стипе нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

Отметим, что свое последнее поражение Миочич потерпел именно от дос Сантоса: тот поединок состоялся в декабре 2014 года, и бразилец победил по очкам единогласным решением судей.

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