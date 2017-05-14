Миочич победил дос Сантоса и защитил титул UFC в тяжелом весе

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич провел вторую успешную защиту титула.

На турнире UFC 2011, который проходил в Далласе, Миочич одержал победу над экс-чемпионом мира бразильцем Джуниором дос Сантосом, сообщает RT на русском. Стипе нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

Отметим, что свое последнее поражение Миочич потерпел именно от дос Сантоса: тот поединок состоялся в декабре 2014 года, и бразилец победил по очкам единогласным решением судей.

