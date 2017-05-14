Ги Буше: У «Оттавы» многое получилось, но это только первый матч. Не надо обольщаться

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» (2:1) в первом матче полуфинальной серии плей-офф.

- У нас многое получилось сегодня, но это только одна игра. Не надо обольщаться. Это только первый матч. Мы думаем, что следующий поединок будет еще тяжелее, - заявил Буше.

Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».