Ги Буше: У «Оттавы» многое получилось, но это только первый матч. Не надо обольщаться
Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» (2:1) в первом матче полуфинальной серии плей-офф.
- У нас многое получилось сегодня, но это только одна игра. Не надо обольщаться. Это только первый матч. Мы думаем, что следующий поединок будет еще тяжелее, - заявил Буше.
Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.
Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».
Матч
Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).
Место и дата
14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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